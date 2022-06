L'Ambasciatore d'Israele Dror Eydar in visita alla Camera di commercio di Cosenza (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) - Cosenza, 1 giugno 2022 – Il Presidente Klaus Algieri ha accolto oggi Sua Eccellenza Dror Eydar, Ambasciatore dello Stato d'Israele in Italia, in visita alla Camera di commercio di Cosenza. L'incontro rappresenta l'inizio di una collaborazione che ha come obbiettivo l'instaurazione di rapporti diretti tra le imprese locali e quelle israeliane, oltre che per il tramite dell'Ambasciata e della Camera, per attivare scambi reciprocamente vantaggiosi tra le eccellenze del nostro territorio e le realtà tecnologicamente più avanzate dello Stato ebraico. “Israele è il primo Paese al mondo per start up e innovazione – afferma l'Ambasciatore – e vuole condividere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) -, 1 giugno 2022 – Il Presidente Klaus Algieri ha accolto oggi Sua Eccellenzadello Stato d'in Italia, indidi. L'incontro rappresenta l'inizio di una collaborazione che ha come obbiettivo l'instaurazione di rapporti diretti tra le imprese locali e quelle israeliane, oltre che per il tramite dell'Ambasciata e della, per attivare scambi reciprocamente vantaggiosi tra le eccellenze del nostro territorio e le realtà tecnologicamente più avanzate dello Stato ebraico. “è il primo Paese al mondo per start up e innovazione – afferma l'– e vuole condividere ...

