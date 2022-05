Zanoli: 'Voglio restare a Napoli, ma non dipende solo da me. Su Spalletti...' (Di martedì 31 maggio 2022) Alessandro Zanoli, terzino classe 2000 di proprietà del Napoli, quest'anno si è messo in luce ritagliandosi dello spazio con... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Alessandro, terzino classe 2000 di proprietà del, quest'anno si è messo in luce ritagliandosi dello spazio con...

Pubblicità

sscalcionapoli1 : Zanoli: “Voglio restare a Napoli, ma non dipende solo da me. Spalletti? Crede nei giovani” - LeBombeDiVlad : ??? 'Il mio futuro non dipende da me' ??? Le parole del terzino del #Napoli Alessandro #Zanoli ????? #LBDV… - GioFrezzetti : RT @cn1926it: #Zanoli: “Voglio restare al #Napoli, ma non dipende solo da me. #Spalletti? Crede nei giovani” - tuttonapoli : Zanoli: “Voglio restare a Napoli, ma non dipende solo da me. Spalletti? Crede nei giovani” - salvione : Zanoli in Under 21: “Voglio restare al Napoli, ma non dipende solo da me” -