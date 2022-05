Sei Sorelle, quante puntate ha la telenovela in onda sulla Rai e di cosa parla (Di martedì 31 maggio 2022) Ha debuttato ieri su Rai 1 la fiction Sei Sorelle, che nella prima puntata del 30 maggio 2022 ha fatto circa il 18,4% di share secondo i siti specializzati di ascolti tv. La serie ha preso il posto de Il Paradiso delle Signore, molto amato dal pubblico Rai. Sei Sorelle: di cosa parla e dov’è ambientata la soap opera La soap opera è andata in onda per la prima volta nella tv spagnola dal 2015 al 2017 sul canale La 1 (canale della tv pubblica corrispondente alla nostra Rai 1) ed è stata un successo internazionale, tanto da essere esportata in Italia. Ambientata a Madrid nel 1913, la telenovela racconta la storia di sei Sorelle di cognome Silva. I loro nomi sono Adela, Bianca, Celia, Diana, Elisa, Francisca. Appartengono all’alta borghesia e si trovano a dover ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 31 maggio 2022) Ha debuttato ieri su Rai 1 la fiction Sei, che nella prima puntata del 30 maggio 2022 ha fatto circa il 18,4% di share secondo i siti specializzati di ascolti tv. La serie ha preso il posto de Il Paradiso delle Signore, molto amato dal pubblico Rai. Sei: die dov’è ambientata la soap opera La soap opera è andata inper la prima volta nella tv spagnola dal 2015 al 2017 sul canale La 1 (canale della tv pubblica corrispondente alla nostra Rai 1) ed è stata un successo internazionale, tanto da essere esportata in Italia. Ambientata a Madrid nel 1913, laracconta la storia di seidi cognome Silva. I loro nomi sono Adela, Bianca, Celia, Diana, Elisa, Francisca. Appartengono all’alta borghesia e si trovano a dover ...

