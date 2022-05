Referendum: Lega e Radicali denunciano censura, 'c'è cappa silenzio' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Partirà dalla mezzanotte di domani la forte iniziativa politica del vicepresidente leghista di Palazzo Madama Roberto Calderoli e del Partito Radicale. L'intento è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e di sradicare la cappa di silenzio calata sulla consultazione referendaria in programma il 12 Giugno prossimo". Si legge in una nota. L'appuntamento è domani, mercoledì 1 Giugno, alle ore 15.00 nella sede del Partito Radicale in Via Largo Argentina 76, Roberto Calderoli, Irene Testa, Maurizio Turco e Marco Beltrandi parleranno alla stampa. "Nell'occasione sarà resa pubblica anche la missiva che il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli ha inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella". Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Partirà dalla mezzanotte di domani la forte iniziativa politica del vicepresidente leghista di Palazzo Madama Roberto Calderoli e del Partito Radicale. L'intento è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e di sradicare ladicalata sulla consultazione referendaria in programma il 12 Giugno prossimo". Si legge in una nota. L'appuntamento è domani, mercoledì 1 Giugno, alle ore 15.00 nella sede del Partito Radicale in Via Largo Argentina 76, Roberto Calderoli, Irene Testa, Maurizio Turco e Marco Beltrandi parleranno alla stampa. "Nell'occasione sarà resa pubblica anche la missiva che il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli ha inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella".

Pubblicità

fattoquotidiano : La chiamano già la “congiura” o il “complotto” del silenzio. I Radicali e la Lega stanno gridando allo scandalo per… - borghi_claudio : Non c'è come fermarsi a parlare con i passanti ad un gazebo Lega per capire che sul referendum hanno fatto un lavor… - LegaSalvini : Giulia #Bongiorno: “Il 12 giugno votate i Referendum o addio giustizia”. Per la Responsabile Giustizia della Lega… - GMaxhouse : @cesarione52 @fvtsQK7bvTo6Viv AAAAHHHHH Italia Viva. Capisco. Non c'è bisogno di risposta. A proposito, con Lega… - TV7Benevento : Referendum: Lega e Radicali denunciano censura, 'c'è cappa silenzio' - -