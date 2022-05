Referendum: Lega, 'Agcom conferma silenzio vergognoso' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "L'Agcom conferma quanto la Lega denuncia da settimane. Sui Referendum del 12 giugno c'è stato finora un silenzio vergognoso. Ora, Rai e tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici nazionali corrano subito ai ripari e garantiscano una copertura informativa adeguata, corretta, imparziale e completa nel rispetto del principio del pluralismo". Così i parlamentari Lega in commissione di Vigilanza Rai: Giorgio Maria Bergesio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti, Simona Pergreffi e Leonardo Tarantino. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "L'quanto ladenuncia da settimane. Suidel 12 giugno c'è stato finora un. Ora, Rai e tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici nazionali corrano subito ai ripari e garantiscano una copertura informativa adeguata, corretta, imparziale e completa nel rispetto del principio del pluralismo". Così i parlamentariin commissione di Vigilanza Rai: Giorgio Maria Bergesio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti, Simona Pergreffi e Leonardo Tarantino.

Pubblicità

fattoquotidiano : La chiamano già la “congiura” o il “complotto” del silenzio. I Radicali e la Lega stanno gridando allo scandalo per… - borghi_claudio : Non c'è come fermarsi a parlare con i passanti ad un gazebo Lega per capire che sul referendum hanno fatto un lavor… - LegaSalvini : Giulia #Bongiorno: “Il 12 giugno votate i Referendum o addio giustizia”. Per la Responsabile Giustizia della Lega… - TV7Benevento : Referendum: Lega, 'Agcom conferma silenzio vergognoso' - - JunipersV : RT @erica_rivolta: GIULIA #BONGIORNO: “IL 12 GIUGNO VOTATE I REFERENDUM O ADDIO GIUSTIZIA” Per la Responsabile Giustizia della Lega la rif… -