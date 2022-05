MotoGP | GP Catalogna 2022 | il circuito di Barcellona non è così amato dalla Ducati Ma il trend potrebbe cambiare…

Leggi su oasport

(Di martedì 31 maggio 2022) Nell’imminente weekend lasarà di scena all’autodromo di Montmelò, dove si disputerà il Gran Premio di. Si tratta di un contesto a cui laè particolarmente legata. Proprio qui, il 15 giugno 2003, arriva infatti la prima vittoria della Casa di Borgo Panigale nella storia del Motomondiale. Il successo di Loris Capirossi ha del clamoroso, perché giunge assolutamente a sorpresa e solamente alla sesta presenza nella top-class. Si tratta, però, di un episodio fortunato. Quella gara sarebbe stata comodamente vinta da Valentino Rossi se il Dottore non avesse commesso un errore di mera distrazione quando era (fin troppo) tranquillamente al comando. Non a caso trascorrono più di due anni prima di rivedere unapassare per prima sotto la bandiera a scacchi, stavolta con pieno merito, a Motegi nel ...