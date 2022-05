Lutto per i Pooh, è morto Alex De Benedictis (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo soli 4 mesi di malattia è morto l’ex manager napoletano dei Pooh, Alex De Benedictis. L’uomo era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per un tumore molto aggressivo che non gli ha lasciato scampo. Dopo lo scioglimento della band, Alex aveva deciso di continuare a seguire Red Canzian. È stato proprio lui, infatti, a rendere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo soli 4 mesi di malattia èl’ex manager napoletano deiDe. L’uomo era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per un tumore molto aggressivo che non gli ha lasciato scampo. Dopo lo scioglimento della band,aveva deciso di continuare a seguire Red Canzian. È stato proprio lui, infatti, a rendere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

