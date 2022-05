Bimbo cade in una vasca biologica nel ferrarese: è gravissimo (Di martedì 31 maggio 2022) Il bambino è stato rianimato sul posto prima di essere trasferito nell'ospedale di Cona, dove secondo i medici sarebbe in pericolo di vita Leggi su ilgiornale (Di martedì 31 maggio 2022) Il bambino è stato rianimato sul posto prima di essere trasferito nell'ospedale di Cona, dove secondo i medici sarebbe in pericolo di vita

Pubblicità

LaStampa : Bimbo di un anno e mezzo cade in una vasca biologica nel Ferrarese, è grave - infoitinterno : Ferrara: bimbo di un anno e mezzo cade in vasca biologica, è gravissimo - Nutizieri : Ferrara, bimbo cade in una vasca biologica: gravissimo all’ospedale - Ansa_ER : Bimbo cade in una vasca biologica, è grave. A Portomaggiore nel Ferrarese, accertamenti dei carabinieri #ANSA - Lunadargento5 : Soliera: bambino precipita da 3 metri nel modenese, è grave. Arrestata la babysitter - Cronaca… -