Barbano esagera con Di Battista e Travaglio | “Autismo intellettuale” Replica al veleno

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 maggio 2022) Tra gli ospiti dell'edizione del 31 maggio di diMartedì, il talk show di Giovanni Floris su La7, c'è Alessandro, giornalista e vicedirettore del Corriere dello Sport, che non concorda minimamente con molte cose dette da altri ospiti all'interno dello studio tv sul tema della guerra tra Ucraina e Russia: “Credo che Marco, Alessandro Die Matteo Salvini peccano dello stesso. Staccano pezzi di geopolitica e li montano nel loro pantheon valoriale e giocano con i soldatini alla guerra nel salotto di casa. Non ci sono due Nato, due Europa, le repubbliche baltiche hanno la guerra alle porte di casa, l'Europa non è un monolite, è un universo di 27 paesi”. Floris gli chiede poi se ha domande da rivolgere a Di...