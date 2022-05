“Assurdo, non è giusto”. Vince 5 milioni al Gratta e vinci, poi la fortuna si riprende ogni cosa (Di martedì 31 maggio 2022) Vince 5 milioni Gratta e vinci, derubato in casa. Il colpo di fortuna che pensava gli cambiasse la vita era arrivato, per un 33enne di Torre Pellice in provincia di Torino, un anno fa. Aveva deciso di licenziarsi e di provare a realizzare i suoi sogni. La notizia della vincita del premio si sarebbe diffusa troppo in fretta e sarebbe arrivata alle orecchie delle persone sbagliate che, questa volta, lo hanno raggiunto nel paese di 4.500 abitanti nella Val Pellice. Secondi quanto raccontato dal Corriere della Sera, pare che la vittima non fosse stato attento a non farsi scoprire, come di solito si fa quando si hanno grosse vincite. Tanto che aveva comprato una villa e dall’utilitaria era passato a un suv. Aveva anche lasciato il lavoro ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022), derubato in casa. Il colpo diche pensava gli cambiasse la vita era arrivato, per un 33enne di Torre Pellice in proa di Torino, un anno fa. Aveva deciso di licenziarsi e di provare a realizzare i suoi s. La notizia dellata del premio si sarebbe diffusa troppo in fretta e sarebbe arrivata alle orecchie delle persone sbagliate che, questa volta, lo hanno raggiunto nel paese di 4.500 abitanti nella Val Pellice. Secondi quanto raccontato dal Corriere della Sera, pare che la vittima non fosse stato attento a non farsi scoprire, come di solito si fa quando si hanno grossete. Tanto che aveva comprato una villa e dall’utilitaria era passato a un suv. Aveva anche lasciato il lavoro ...

Pubblicità

fraversion : le foto di Stromboli sono impressionanti (fonte @lasiciliait). 50 milioni di danni, guide senza lavoro (parte dei s… - Ariannablg : RT @heythereelena: comunque assurdo che tutti i ballerini di danza classica passati da amici si siano sempre lamentati del fatto che non li… - BabboChiquita : @robertofabbrini @carlopaolofesta Anche i giocatori, per assurdo, sono un 'valore', nello sport sono come gli 'immo… - ansiadivita : RT @heythereelena: comunque assurdo che tutti i ballerini di danza classica passati da amici si siano sempre lamentati del fatto che non li… - TommyLeeRay : @acessij93 Titolo raccolta, per favore? ?? Comunque assurdo che molte fiabe in origine fossero racconti horror. Non… -