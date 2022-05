Vaiolo delle scimmie | Pregliasco | “Agire o avremo migliaia di casi”

(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sulsicuramente stiamo vedendo la punta dell’iceberg. In questo momento è fondamentale, senza allarmismi, parlarne e riuscire a circoscrivere l’incendio finché è piccolo”. Se lo faremo, “credo che nell’arco di un mese o 2 in Italia potremmo avere un centinaio, massimo qualche centinaio di”. Se invece non ne saremo capaci, “nello scenario peggiore ipotrebbero arrivare a qualche migliaio”. Il virologo Fabrizio, docente all’università Statale di Milano, rinnova l’invito ad “ora. L’incendio va spento adesso mentre ancora è limitato”, ribadisce all’Adnkronos Salute. Nell’ultimo aggiornamento sui focolai di Monkeypox virus, l’Organizzazione mondiale della sanità ha riportato 257...

Liguria . Il secondo test conferma l'esito del primo: di nuovo risultato negativo per la 24enne di Rapallo che era rientrata dalle Canarie con un sospetto vaiolo delle scimmie e per questo ricoverata all'ospedale San Martino di Genova, nel reparto diretto dal professor Matteo Bassetti."È stato detto vaiolo delle scimmie proprio perché è stato isolato per la prima volta nelle scimmie, anche se in realtà quello che abbiamo imparato a sapere è che quelli che sono i veri portatori di questo virus ...