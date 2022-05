State of Play: Sony annuncia una prossima data per giugno (Di lunedì 30 maggio 2022) Sony ha annunciato la data e l’orario del prossimo State of Play (fissato a giugno) che sarà dedicato alle novità third-party ed altro ancora Sony Interactive Entertainment (SIE) ha annunciato che trasmetterà in streaming una nuova presentazione State of Play in data giovedì 2 giugno. La stessa sarà visualizzabile su Twitch o YouTube e arriva dopo circa 2 mesi di distanza dall’ultimo State of Play; l’inzio della presentazione è fissato alle ore 23:59 (ora italiana). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Sony: “Grandi annunci third-party e VR per il prossimo State of ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 30 maggio 2022)hato lae l’orario del prossimoof(fissato a) che sarà dedicato alle novità third-party ed altro ancoraInteractive Entertainment (SIE) hato che trasmetterà in streaming una nuova presentazioneofingiovedì 2. La stessa sarà visualizzabile su Twitch o YouTube e arriva dopo circa 2 mesi di distanza dall’ultimoof; l’inzio della presentazione è fissato alle ore 23:59 (ora italiana). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: “Grandi annunci third-party e VR per il prossimoof ...

Advertising

PlayStationIT : #StateofPlay torna la prossima settimana! Collegatevi all'evento live alle ore 23:59 del 2 giugno per nuovi titoli,… - GameGearGuru : RT @GameSwipers: State of Play (02/06), Shuhei Yoshida smorza l'hype della community La notizia completa su - GameSwipers : State of Play (02/06), Shuhei Yoshida smorza l'hype della community La notizia completa su - ArmandaGelsomin : RT @Eurogamer_it: Ecco cosa devono aspettarsi i fan dal prossimo evento PlayStation. - its_fra89 : Buongiorno ?? culo tremante questa mattina, colpa dei leak dello State of Play -