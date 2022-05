Spazi da non perdere, laboratorio agricolo di inclusione sociale (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel parco dell'ex Maddalena ad Aversa, in provincia di Caserta, in quello che è stato il primo manicomio di Italia, ora è nata la Fattoria sociale fuori di zucca. L'iniziativa è stata ideata e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel parco dell'ex Maddalena ad Aversa, in provincia di Caserta, in quello che è stato il primo manicomio di Italia, ora è nata la Fattoriafuori di zucca. L'iniziativa è stata ideata e ...

Advertising

estancaa2 : raga troppi spazi non posso dividermi - MollyBloom82 : RT @lagatta4739: @SalaLettura @Alberto63Al @adelestancati @giuseppenotarn1 @Acquama51644452 #IntornoALeopardi #SalaLettura I Canti - L’infi… - bg7390989 : RT @ARitmoDelCuore: ??#ARitmoDelCuore ?? ? C’è la vita che viviamo e poi ai lati spazi immensi in cui non si mette mai piede ? _??John Up… - mauro_marley : @alebovo75 @Danvesfood @enricomazzoleni Siamo passivi da far schifo. Sempre a 2 metri dagli avversari, cattiveria m… - Affaritaliani : Spazi da non perdere, laboratorio agricolo di inclusione sociale -