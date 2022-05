Serie B: oltre un milione di telespettatori per la finale playoff (Di lunedì 30 maggio 2022) A tirare le somme di una partita, quella fra Pisa e Monza, che ha decretato a suon di gol ed emozioni l’ultima promossa in Serie A è il Presidente della Lega Serie B Mauro Balata, ieri presente all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Numeri da capogiro quelli degli spettatori: ieri lo stadio di Pisa era esaurito in ogni ordine di posto, ma anche l’audience tv in Italia ha visto collegato oltre un milione di spettatori divisi fra i tre broadcaster ufficiali, senza contare i 40 Paesi in tutto il mondo licenziatari dei diritti esteri. Di seguito le sue parole: “È stata una finale memorabile, la giusta e anzi naturale conclusione di uno dei tornei più combattuti e incerti della storia della Serie B. oltre alla girandola di emozioni della gara e alla straordinaria cornice ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) A tirare le somme di una partita, quella fra Pisa e Monza, che ha decretato a suon di gol ed emozioni l’ultima promossa inA è il Presidente della LegaB Mauro Balata, ieri presente all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Numeri da capogiro quelli degli spettatori: ieri lo stadio di Pisa era esaurito in ogni ordine di posto, ma anche l’audience tv in Italia ha visto collegatoundi spettatori divisi fra i tre broadcaster ufficiali, senza contare i 40 Paesi in tutto il mondo licenziatari dei diritti esteri. Di seguito le sue parole: “È stata unamemorabile, la giusta e anzi naturale conclusione di uno dei tornei più combattuti e incerti della storia dellaB.alla girandola di emozioni della gara e alla straordinaria cornice ...

