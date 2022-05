(Di lunedì 30 maggio 2022) Mada che parte sta? Le sue azioni sono a dir poco ambigue perché, facendosi scudo con un pacifismo che non gli appartiene il capo della Lega spinge per posizioni che in ultima analisi ...

...gli appartiene il capo della Lega spinge per posizioni che in ultima analisi favoriscono la. ... Lo dichiaraVito, deputato di Forza Italia e membro del Copasir, ossia il Comitato di ......in un palloncino sarebbe meglio dell'e arriverebbe in cielo per scoppiare con un puff.... Nessun altro ne ha fatto cenno o ha detto di averlo ricevuto, di averlo visto o letto non la, ... Russia, Elio Vito punta l’indice su Salvini: “I suoi contatti possono mettere a rischio la sicurezza nazionale” «Ho presentato stamane una interrogazione al Presidente del Consiglio, Draghi ed al Ministro degli affari esteri, Di Maio, per sapere se fossero a conoscenza o comunque informati degli incontri e ...Niente più palloncini rossi alla manifestazione sportiva più amata nello stato nord americano: il maggior esportatore di elio è la Russia ...