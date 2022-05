Mina Settembre 2, su Rai 1 nel 2022 (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci sarà Mina Settembre 2 stagione: quando esce? Nel 2022 su Rai 1 le nuove puntate con tutti gli attori del cast. Ecco le anticipazioni. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 30 maggio 2022) Ci sarà2 stagione: quando esce? Nelsu Rai 1 le nuove puntate con tutti gli attori del cast. Ecco le anticipazioni. Tvserial.it.

Advertising

posillipo55 : RT @fanpage: #MinaSettembre ha conquistato 2.901.000 spettatori pari al 16.7% di share. Ottimo risultato per una replica - zazoomblog : Mina Settembre le anticipazioni della seconda puntata (5 giugno 2022) - #Settembre #anticipazioni #della - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #MinaSettembre ha conquistato 2.901.000 spettatori pari al 16.7% di share. Ottimo risultato per una replica - thecoolmauri : RT @Moonlightshad1: 'Torna Mina Settembre', diceva il promo della Rai, senza precisare però che la rentrée è sotto forma di replica. Non s… - Teleblogmag : #minasettembre ottimi #Ascoltitv anche in replica. Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre ag… -