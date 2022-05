"Io ancora in campo per evitare governi di incapaci" (Di lunedì 30 maggio 2022) Silvio Berlusconi vuole ancora lavorare per il benessere del Paese: "Fi è l'unico partito che testimonia i principi cristiani, liberali, garantisti, europeisti e atlantisti" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 maggio 2022) Silvio Berlusconi vuolelavorare per il benessere del Paese: "Fi è l'unico partito che testimonia i principi cristiani, liberali, garantisti, europeisti e atlantisti"

