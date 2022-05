In piazza per il cibo buono e giusto (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel nostro Paese sono ancora tante, nonostante la ripresa post pandemia, le persone che vivono in una condizione di povertà assoluta, 5,6 milioni di individui. Nel 2021 il numero di richieste di aiuto è aumentato: Banco Alimentare ha registrato un incremento rispetto al 2020 pari a oltre 110mila persone; l’attività è ulteriormente cresciuta nei primi mesi del 2022 con lo scoppio della guerra in Ucraina (+35mila assistiti solo nel primo mese di conflitto). Il maggior impegno di Banco Alimentare nel recupero delle eccedenze e la forte inflazione legata all’attuale crisi internazionale hanno fatto registrare un aumento dei costi della logistica, dei trasporti e dell’energia elettrica. Un esempio significativo dell’aumento dei costi è quello relativo alla piattaforma Nord-Ovest di Fontevivo, in provincia di Parma, uno spazio di stoccaggio e distribuzione di alimenti utilizzato da Banco ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel nostro Paese sono ancora tante, nonostante la ripresa post pandemia, le persone che vivono in una condizione di povertà assoluta, 5,6 milioni di individui. Nel 2021 il numero di richieste di aiuto è aumentato: Banco Alimentare ha registrato un incremento rispetto al 2020 pari a oltre 110mila persone; l’attività è ulteriormente cresciuta nei primi mesi del 2022 con lo scoppio della guerra in Ucraina (+35mila assistiti solo nel primo mese di conflitto). Il maggior impegno di Banco Alimentare nel recupero delle eccedenze e la forte inflazione legata all’attuale crisi internazionale hanno fatto registrare un aumento dei costi della logistica, dei trasporti e dell’energia elettrica. Un esempio significativo dell’aumento dei costi è quello relativo alla piattaforma Nord-Ovest di Fontevivo, in provincia di Parma, uno spazio di stoccaggio e distribuzione di alimenti utilizzato da Banco ...

