In piazza a Rieti il primo busto dedicato a Craxi (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Il 2 giugno a Rieti sarà inaugurato un busto per ricordare Bettino Craxi. È il primo in una piazza di una città italiana. Sotto la scultura sarà scritto: "Allo Statista Bettino Craxi. A ricordo della 'notte di Sigonella' quando, con fermezza di carattere e tempestivita' di decisioni, dimostrò spiccato senso patriottico. E ricordò al mondo intero che si può essere alleati di qualcuno senza diventarne sudditi". Il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, spiega all'AGI: "Nel 2001, quando già guidavo l'amministrazione, ho intitolato una piazza a Craxi, ora completo l'opera". Ci saranno polemiche? "Non mi importa - aggiunge Cicchetti - Vent'anni fa non ce ne furono, soprattutto perché tutti quelli di sinistra speravano di catturare i ... Leggi su agi (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Il 2 giugno asarà inaugurato unper ricordare Bettino. È ilin unadi una città italiana. Sotto la scultura sarà scritto: "Allo Statista Bettino. A ricordo della 'notte di Sigonella' quando, con fermezza di carattere e tempestivita' di decisioni, dimostrò spiccato senso patriottico. E ricordò al mondo intero che si può essere alleati di qualcuno senza diventarne sudditi". Il sindaco di, Antonio Cicchetti, spiega all'AGI: "Nel 2001, quando già guidavo l'amministrazione, ho intitolato una, ora completo l'opera". Ci saranno polemiche? "Non mi importa - aggiunge Cicchetti - Vent'anni fa non ce ne furono, soprattutto perché tutti quelli di sinistra speravano di catturare i ...

Advertising

rietin_vetrina : AISM Rieti in piazza del Comune per sensibilizzare sulla Sclerosi Multipla - AlbertoDiMajo11 : A #Rieti il 2 giugno inaugurano un busto di #Craxi nell’omonima piazza. Si attendono polemiche, soprattutto per la… - stop_fake_news_ : AGI - Il 2 giugno a Rieti sarà inaugurato un busto per ricordare Bettino Craxi. È il primo in una piazza di una cit… - amerberg : @Agenzia_Italia In piazza ad Arsizio il primo Rieti dedicato a Craxi - sulsitodisimone : In piazza a Rieti il primo busto dedicato a Craxi -