Giuramento di Ippocrate a Napoli | De Luca | «La Campania rapinata ogni anno di 220 milioni»

Danithefree : RT @ilrisolutoreIT: Il Giuramento di Ippocrate… Ma cosa giurate a fare se poi abbassate il capo e vi rendete servi di principi e persone I… - luckystrike2030 : RT @ilrisolutoreIT: Il Giuramento di Ippocrate… Ma cosa giurate a fare se poi abbassate il capo e vi rendete servi di principi e persone I… - alejamming : RT @CavalloNeroZ: @PaoloZoccoli @Elewhatelse3 Ci sono MEDICI ONESTI E VERI, che hanno preferito farsi sospendere 1 anno e mezzo fa e fare l… - AndreaV91234412 : RT @kaffe83: @ilrisolutoreIT GIURAMENTO DI IPPOCRATE CHE A PI GRECO MEZZI DIVENTA IL GIURAMENTO DEGLI IPOCRITI... - adrianobusolin : RT @kaffe83: @ilrisolutoreIT GIURAMENTO DI IPPOCRATE CHE A PI GRECO MEZZI DIVENTA IL GIURAMENTO DEGLI IPOCRITI... -

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della cerimonia deldia Napoli, ha fatto il punto sugli interventi in ambito sanitario parlando dei progressi nel campo della ricerca dei vaccini contro i tumori. De Luca: 'Vogliamo produrre vaccini ...Carlo Verdone , attore e regista e medico mancato, si rivolge agli 800 giovani professionisti, chiamati a pronunciare ildinel teatro Augusteo di Napoli. Napoli, 800 nuovi medici al giuramento di Ippocrate. Zuccarelli "E' fuga dai pronto soccorso, c'è paura" «Basta. La Campania non può essere rapinata ogni anno di 220 milioni di euro: ne riceve 60 in meno per ogni cittadino rispetto all'Emilia Romagna». Il presidente governatore Vincenzo De Luca annuncia ...C'era anche Carlo Verdone ad augurare una carriera ricca di successi ai circa 800 nuovi medici napoletani che hanno prestato il giuramento di Ippocrate in un affollato teatro partenopeo. (ANSA) ...