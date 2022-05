Firenze | rapinato e buttato a terra in strada | un arresto - Cronaca - lanazione it

Advertising

corrierefirenze : L’uomo ha raccontato di esser stato avvicinato da quattro persone che lo hanno colpito alle spalle per poi rubargli… - mary1966n : @Agostino35 Sticavoli! A Firenze una rapina in gioielleria effettuata attraverso le fogne ha fruttato solo 500.000€… -

Carabinieri (Foto archivio Germogli) Per approfondire : Articolo : Rapine violente nel centro di: arrestati tre minorenni Articolo :, 16ennein centro: cinque nei guai, di cui due maggiorenni Articolo :, picchia un 25enne e tenta di molestare la fidanzata 19enne Articolo :: accoltellato per rapina ...... La maxi rissa per una vendetta tra baby gang Articolo : Rapine violente nel centro di: ... Il ventiduenne, invece, ha una prognosi di sette giorni per contusioni alla mano sinistra.Firenze, 30 maggio 2022 - Nella notte del 27 maggio scorso un ragazzo di 21 anni è stato rapinato in una strada di Firenze da due pusher che lo hanno avvicinato con il pretesto di volergli vendere ...Firenze, 30 maggio 2022 - Tenta di rubare un paio di ciabatte, è stato arrestato dai carabinieri. Il protagonista del tentato furto è un 21enne marocchino, residente in provincia di Pisa; ha tentato d ...