“Di una bellezza rara”. Beatrice Valli e Marco Fantini finalmente sposi: abito da sogno, location top e tanti vip (Di lunedì 30 maggio 2022) Beatrice Valli e Marco Fantini finalmente sposi. Il matrimonio anche per l’ex corteggiatrice e l’ex tronista di UeD ha dovuto attendere, ma quel che conta è che finalmente il grande giorno sia arrivato. La coppia, unita da ben 8 anni dal giorno della fatidica scelta nello studio di Maria De Filippi, ha finalmente coronato il sogno di sempre: diventare marito e moglie. Beatrice Valli e Marco Fantini marito e moglie. Insieme dal 2014, la coppia è sempre stata molto unita e le nozze rappresentano un altro importante passo compiuto insieme. Infatti Beatrice e Marco sono già genitori di Azzurra e Bianca, diventate le sorelline di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 maggio 2022). Il matrimonio anche per l’ex corteggiatrice e l’ex tronista di UeD ha dovuto attendere, ma quel che conta è cheil grande giorno sia arrivato. La coppia, unita da ben 8 anni dal giorno della fatidica scelta nello studio di Maria De Filippi, hacoronato ildi sempre: diventare marito e moglie.marito e moglie. Insieme dal 2014, la coppia è sempre stata molto unita e le nozze rappresentano un altro importante passo compiuto insieme. Infattisono già genitori di Azzurra e Bianca, diventate le sorelline di ...

