Covid | 7 537 i nuovi positivi in Italia | 62 le vittime

(Di lunedì 30 maggio 2022) Sono 7.537, su un totale di 80.177 tamponi effettuati, ial Coronavirus in. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino reso noto dal ministero della Salute. Sono 62 le persone decedute nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle persone scomparsa da inizio pandemia a quota 166.631. Gli attualmentesono 698.861. A livello di ricoveri negli ospedalini, quelloalsono attualmente 5.536 (42 in più di ieri), dei quali 255 in terapia intensiva (5 in meno di ieri). (ITALPRESS). Photo www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

