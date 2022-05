Centro massaggi a luci rosse in centro. Denunciata titolare tarantina (Di lunedì 30 maggio 2022) Mirata attività di contrasto allo sfruttamento della prostituzione del personale della Squadra Mobile che, nel corso delle ultime settimane aveva posto sotto attenzione, un centro estetico sito al piano ammezzato di un stabile sito in corso Umberto. I sospetti degli investigatori di trovarsi presumibilmente in presenza di una casa a luci rosse, aveva preso sempre più corpo, notando, durante i pazienti servizi di appostamento, un frequente arrivo di uomini. Tutti i presunti clienti accedevano nel centro massaggi, usando sempre lo stesso modus operandi. Come annotato dai poliziotti, questi ultimi arrivavano davanti al centro e, dopo aver ricevuto una telefonata, si avvicinavano prima al citofono per poi entrare nel ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 30 maggio 2022) Mirata attività di contrasto allo sfruttamento della prostituzione del personale della Squadra Mobile che, nel corso delle ultime settimane aveva posto sotto attenzione, unestetico sito al piano ammezzato di un stabile sito in corso Umberto. I sospetti degli investigatori di trovarsi presumibilmente in presenza di una casa a, aveva preso sempre più corpo, notando, durante i pazienti servizi di appostamento, un frequente arrivo di uomini. Tutti i presunti clienti accedevano nel, usando sempre lo stesso modus operandi. Come annotato dai poliziotti, questi ultimi arrivavano davanti ale, dopo aver ricevuto una telefonata, si avvicinavano prima al citofono per poi entrare nel ...

