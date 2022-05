A Oggi è un Altro Giorno debutta il pubblico in studio – Video (Di lunedì 30 maggio 2022) Oggi è un Altro Giorno Significativo cambiamento nello studio 3 del Centro di produzione Rai di via Teulada. Nel corso dell’appuntamento odierno di Oggi è un Altro Giorno, Serena Bortone ha potuto accogliere finalmente nella sua trasmissione il pubblico. Un “evento” annunciato col sorriso dalla conduttrice che fin dall’esordio – avvenuto a settembre 2020 – ha dovuto fare a meno della platea a causa del Covid 19. “Eccoci qua, bentrovati. Apriamo su De Gregori… ma c’è il pubblico. (…) Ma c’è il pubblico. Scusate. (…) Venite, venite: facciamo su e giù” ha detto, infatti, contenta la Bortone, invitando poi i suoi “affetti stabili” a seguirla per fare un giro tra i componenti del pubblico in ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 30 maggio 2022)è unSignificativo cambiamento nello3 del Centro di produzione Rai di via Teulada. Nel corso dell’appuntamento odierno diè un, Serena Bortone ha potuto accogliere finalmente nella sua trasmissione il. Un “evento” annunciato col sorriso dalla conduttrice che fin dall’esordio – avvenuto a settembre 2020 – ha dovuto fare a meno della platea a causa del Covid 19. “Eccoci qua, bentrovati. Apriamo su De Gregori… ma c’è il. (…) Ma c’è il. Scusate. (…) Venite, venite: facciamo su e giù” ha detto, infatti, contenta la Bortone, invitando poi i suoi “affetti stabili” a seguirla per fare un giro tra i componenti delin ...

Advertising

reportrai3 : Oggi è la finanza a guidare le strategie, gli stati hanno accettato che l’industria farmaceutica diventasse un sett… - GiovaQuez : Altro che ospiti, Hogan o pipì al confine. Il modo in cui oggi Giletti è entrato a gamba tesa nella vita privata di… - Donzelli : Il miglior modo oggi per ricordare #GiovanniFalcone e per trovare la verità sarebbe quello di riaprire i faldoni su… - BlackEagle1967 : @AlessioBuzzanca @JoeVasapollo La Lazio cosa rischia? Gioco’ una finale uefa con l’Inter anni fa, il collegamento c… - alessiawithtwos : ho visto concorsi pubblici più tranquilli di questo esame, è una roba insostenibile per 9 crediti cristo di dio (an… -