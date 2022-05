Ue, ancora una fumata nera sul petrolio russo: slitta l’accordo sull’embargo. Berlino: «Qui l’Europa si sgretola» (Di domenica 29 maggio 2022) Niente accordo sull’embargo al petrolio russo. Per l’Ue è sempre più difficile trovare unanimità su uno dei punti principali previsto dal sesto pacchetto di sanzioni destinate a Mosca. Secondo quanto riferiscono le fonti, gli ambasciatori dei Paesi membri riuniti oggi alla vigilia del vertice europeo del 30 e 31 maggio, non hanno raggiunto un’intesa sulla proposta che prevede un’esenzione per l’oleodotto dell’Amicizia (Druzhba), che porta greggio all’Ungheria e ai Paesi dell’Ue orientale. Il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, ha detto alla vigilia del summit: «Dopo l’inizio dell’aggressione russa all’Ucraina, abbiamo visto cosa può accadere quando l’Europa è unita. Speriamo che l’unità venga mostrata al vertice di domani. Ma ha già iniziato a sgretolarsi». Nella giornata di domani, 30 ... Leggi su open.online (Di domenica 29 maggio 2022) Niente accordoal. Per l’Ue è sempre più difficile trovare unanimità su uno dei punti principali previsto dal sesto pacchetto di sanzioni destinate a Mosca. Secondo quanto riferiscono le fonti, gli ambasciatori dei Paesi membri riuniti oggi alla vigilia del vertice europeo del 30 e 31 maggio, non hanno raggiunto un’intesa sulla proposta che prevede un’esenzione per l’oleodotto dell’Amicizia (Druzhba), che porta greggio all’Ungheria e ai Paesi dell’Ue orientale. Il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, ha detto alla vigilia del summit: «Dopo l’inizio dell’aggressione russa all’Ucraina, abbiamo visto cosa può accadere quandoè unita. Speriamo che l’unità venga mostrata al vertice di domani. Ma ha già iniziato arsi». Nella giornata di domani, 30 ...

