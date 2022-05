Tragedia in agriturismo: bimbo di 4 anni in vacanza cade dalle scale, si ferisce e muore dissanguato (Di domenica 29 maggio 2022) bimbo tedesco in vacanza muore in un agriturismo. La Tragedia è avvenuta in un agriturismo a Peccioli, in provincia di Pisa. Un bambino tedesco di 4 anni, che si trovava in vacanza con i genitori e un fratellino più piccolo, è morto dissanguato. L’incidente mortale dopo una rovinosa caduta dalle scale. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, la cui esatta dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri, il bambino sarebbe caduto andando a sbattere contro un vaso di vetro che è andato in frantumi, provocandogli profonde ferite al collo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, con un’automedica da Peccioli e un’ambulanza della Misericordia di Terricciola, e ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 29 maggio 2022)tedesco inin un. Laè avvenuta in una Peccioli, in provincia di Pisa. Un bambino tedesco di 4, che si trovava incon i genitori e un fratellino più piccolo, è morto. L’incidente mortale dopo una rovinosa caduta. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, la cui esatta dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri, il bambino sarebbe caduto andando a sbattere contro un vaso di vetro che è andato in frantumi, provocandogli profonde ferite al collo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, con un’automedica da Peccioli e un’ambulanza della Misericordia di Terricciola, e ...

