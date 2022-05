MotoGP, GP Italia 2022: risultati e classifica warm-up. Aleix Espargaró in vetta, 6° Bagnaia e 11° Bastianini (Di domenica 29 maggio 2022) E’ calato il sipario sul warm-up del GP d’Italia, round del Mondiale 2022 di MotoGP. I piloti hanno provato le condizioni della pista, pensando alla gara, per verificare l’assetto e soprattutto il rendimento delle gomme, aspetto focale in vista della corsa domenicale. Aprilia al potere in quest’ultimo turno di prove prima del GP. Lo spagnolo Aleix Espargaró ha firmato il miglior tempo della sessione di 1:46.976 a precedere di 0.140 il compagno di squadra, Maverick Vinales e di 0.257 la Ducati del Mooney VR46 Racing Team di Marco Bezzecchi. Una grande dimostrazione di forza della moto di Noale che anche sulla pista toscana va decisamente forte. A completare il quadro della top-10 troviamo il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 0.270, il giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda) a ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) E’ calato il sipario sul-up del GP d’, round del Mondialedi. I piloti hanno provato le condizioni della pista, pensando alla gara, per verificare l’assetto e soprattutto il rendimento delle gomme, aspetto focale in vista della corsa domenicale. Aprilia al potere in quest’ultimo turno di prove prima del GP. Lo spagnoloha firmato il miglior tempo della sessione di 1:46.976 a precedere di 0.140 il compagno di squadra, Maverick Vinales e di 0.257 la Ducati del Mooney VR46 Racing Team di Marco Bezzecchi. Una grande dimostrazione di forza della moto di Noale che anche sulla pista toscana va decisamente forte. A completare il quadro della top-10 troviamo il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 0.270, il giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda) a ...

