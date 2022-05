La promozione in Premier vale 177 mln in più che in Serie A (Di domenica 29 maggio 2022) promozione cercasi. Questa sera i riflettori saranno puntati sulla cadetteria, perché tra Italia e Inghilterra andrà in scena una doppia sfida che vale l’accesso alle massime categorie calcistiche dei due Paesi. Per quanto riguarda la Serie B si giocherà la finale di ritorno dei playoff in cui si affronteranno Pisa e Monza, con i biancorossi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 29 maggio 2022)cercasi. Questa sera i riflettori saranno puntati sulla cadetteria, perché tra Italia e Inghilterra andrà in scena una doppia sfida chel’accesso alle massime categorie calcistiche dei due Paesi. Per quanto riguarda laB si giocherà la finale di ritorno dei playoff in cui si affronteranno Pisa e Monza, con i biancorossi L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie La promozione in Premier vale 177 mln in più che in Serie A: Promozione cercasi. Questa sera i… - CalcioFinanza : La promozione in Premier League vale 177 milioni in più di quella in #SerieA - H6CE_ : RT @bennygiardina: ?? Oggi a Wembley si gioca la partita più ricca del mondo: Huddersfield-Nottingham Forest mette in palio la promozione in… - mauroriz : RT @tripatre: di alcuni di noi, abbiamo sofferto una mancata promozione in maniera crudele, ottenuta una promozione in 2nd, un playoff pers… - tripatre : di alcuni di noi, abbiamo sofferto una mancata promozione in maniera crudele, ottenuta una promozione in 2nd, un pl… -