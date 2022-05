F1, protesta Ferrari: Perez e Verstappen indagati (Di domenica 29 maggio 2022) Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Ferrari ha ufficialmente fatto ricorso contro la manovra dei due piloti della Red Bull che hanno scavalcato la linea che delimita la corsia di accelerazione. ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 29 maggio 2022) Come riporta La Gazzetta dello Sport, laha ufficialmente fatto ricorso contro la manovra dei due piloti della Red Bull che hanno scavalcato la linea che delimita la corsia di accelerazione. ...

Advertising

sportface2016 : +++In merito alla protesta della #Ferrari, gli Steward hanno convocato #Verstappen e #Perez per non aver mantenuto… - Gazzetta_it : Corsia d'uscita non rispettata: Perez e Verstappen investigati dopo la protesta Ferrari - uzapelloni : Protesta ufficiale #Ferrari con la @fia per la riga gialla calpestata da Max Verstappen… al #MonacoGP … come perder… - Lerstappens : RT @FRAXCHARLES: max e perez sono stati richiamati dagli stewards dopo la protesta di ferrari ed io voglio solo dire che anche se dovesse a… - MarianoFroldi : RT @Fred__18: Il mio giudizio su #ferrari l'ho già dato, però sulla protesta secondo me ha ragione.Direzione gara incomprensibilmente in si… -