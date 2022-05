Chiesa | «Vlahovic? Non vedo l’ora di giocare con lui Non penso alla 10 ma…» – VIDEO

(Di domenica 29 maggio 2022) Federicoe Dusansono a Montecarlo a seguire il Gran Premio di Formula 1: l’esterno ha parlato ai microfoni di Sky Sport Federicoe Dusansono a Montecarlo a seguire il Gran Premio di Formula 1: l’esterno ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus Fan Page (@juvefanpage) PAROLE – «? Nondicon lui, siamo qui per tifare la Ferrari. La 10? Al momento non ci. Ora solo Ferrari». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : Il nuovo (possibile) attacco della #Juventus intorno a #Vlahovic, in attesa del ritorno di #Chiesa ?? #Dybala ??… - JManiaSite : #Chiesa: '#Vlahovic, non vedo l'ora di giocare con lui. E sulla numero 10...' - carmenvanetti1 : Sono presenti a Montecarlo, John Elkann, Zinedine Zidane, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic! Acciuga invece sta all'ippodromo. - CalcioNews24 : ??Le parole di #Chiesa dal #MonacoGP ?? - martii_eva : RT @AnaCStyles12: Vlahovic: “Speriamo la Ferrari vinca” Chiesa: “Non diciamo nulla” Italiano e scaramantico. Bravo Fede ?? #MonacoGP -

Federicoe Dusansono a Montecarlo a seguire il Gran Premio di Formula 1: l'esterno ha parlato ai microfoni di Sky Sport Federicoe Dusansono a Montecarlo a seguire il Gran ...Benzema ha fatto il: una sola palla giocabile arrivatagli in tutta la partita, che lui è ... E per giuntafuori dai giochi per trauma ai legamenti. Se la scorsa estate, anziché la ...Federico Chiesa parla di Dusan Valhovic a Sky mentre si trova col serbo a Montecarlo per il GP di Monaco della Formula 1 ...Le parole dei due giocatori bianconeri intervistati da Sky Sport prima del GP di Monaco: "Maglia numero 10 Ora penso solo alla Ferrari" ...