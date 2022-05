Cannes 2022: premio della giuria ex aequo “Le otto montagne” e “Eo” (Di domenica 29 maggio 2022) Il film italiano al Festival di Cannes 2022 dei registi Charlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen con Alessandro Borghi e Luca Marinelli si aggiudica il premio della giuria, ex aequo con Eo di Jerzy Skolimowski. Cala il sipario sulla settantacinquesima edizione del Festival di Cannes con la Palma d’oro vinta da Triangle of sadness di Ruben Ostlund. Mentre vincono, come detto, ex aequo il premio della giuria Charlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen, e Eo di Jerzy Skolimowski. La pellicola – girata in Valle d’Aosta – è tratta dal romanzo omonimo di Paolo Cognetti, vincitore del premio Strega nel 2017, e vede nel cast gli attori Luca Marinelli e Alessandro Borghi. “Con Le ... Leggi su velvetmag (Di domenica 29 maggio 2022) Il film italiano al Festival didei registi Charlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen con Alessandro Borghi e Luca Marinelli si aggiudica il, excon Eo di Jerzy Skolimowski. Cala il sipario sulla settantacinquesima edizione del Festival dicon la Palma d’oro vinta da Triangle of sadness di Ruben Ostlund. Mentre vincono, come detto, exilCharlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen, e Eo di Jerzy Skolimowski. La pellicola – girata in Valle d’Aosta – è tratta dal romanzo omonimo di Paolo Cognetti, vincitore delStrega nel 2017, e vede nel cast gli attori Luca Marinelli e Alessandro Borghi. “Con Le ...

