Cannes 2022: come si crea un’acconciatura da red carpet? (Di domenica 29 maggio 2022) Sul red carpet come su un palco come quello dell’Eurovision, tutto deve essere perfetto. Specialmente quando si tratta di acconciature. Non si tratta solo di trovare una pettinatura che lasci il segno, ma che sia anche pratica, abbinata al vestito e che sappia valorizzare l’artista. Lo conferma anche Antonio Corral Calero, Global creative Director di Moroccanoil e Hair creative Director dell’Eurovision. «La cosa più importante è conoscere con chi stai lavorando. E provare a rappresentare in ogni piccolo elemento l’essenza della persona. Vogliamo che si sentano la versione migliore di sé stessi. Perché un look sia di successo, la cosa più importante è capire cosa stai cercando di esprimere». Getty, Photo by Samir Hussein/WireImage Ecco perché pianificare look elaborati come quelli ... Leggi su amica (Di domenica 29 maggio 2022) Sul redsu un palcoquello dell’Eurovision, tutto deve essere perfetto. Specialmente quando si tratta di acconciature. Non si tratta solo di trovare una pettinatura che lasci il segno, ma che sia anche pratica, abbinata al vestito e che sappia valorizzare l’artista. Lo conferma anche Antonio Corral Calero, Globaltive Director di Moroccanoil e Hairtive Director dell’Eurovision. «La cosa più importante è conoscere con chi stai lavorando. E provare a rappresentare in ogni piccolo elemento l’essenza della persona. Vogliamo che si sentano la versione migliore di sé stessi. Perché un look sia di successo, la cosa più importante è capire cosa stai cercando di esprimere». Getty, Photo by Samir Hussein/WireImage Ecco perché pianificare look elaboratiquelli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cannes, l'organizzazione del festival ha richiamato i registi belgi del film italiano Le 8 Montagne con Luca Marine… - RaiNews : Per la seconda volta il premio più ambito va al regista svedese Ruben Ostlund, già trionfatore nel 2017 con the Squ… - vogue_italia : Anne Hathaway è la regina (indiscussa) del Festival di Cannes. Scoprite qui il perchè ?? - infoitcultura : Triangle of Sadness: il film vincitore della Palma d'Oro a Cannes 2022 uscirà al cinema in Italia con Teodora Film - tempoweb : Non solo #Conference, i #Friedkin vincono anche a #Cannes -