Benevento calcio | industriali solidali con Vigorito | Attacchi immotivati e ingiusti da una frangia di tifosi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 29 maggio 2022) “I vice presidenti, gli organi direttivi, gli imprenditori tutti e la struttura tecnica di Confindustriaesprimono piena vicinanza e totale solidarietà al proprio Presidente, avvocato Oreste, oggetto di un attacco immeritato e pretestuoso da parte di unaminoritaria del tifo beneventano, ben conoscendo la passione e l’impegno che egli pone in ogni sua impresa, comunque sempre vincente”. E quanto si legge in una nota diramata stamane da Confindustriaha annunciato ieri la decisione di consegnare al Comune il titolo sportivo. “Il presidente Oreste– è scritto nella nota del club giallorosso – comunica alla citta’, alla tifoseria, alle istituzioni e a tutti quelli che in questi anni di meravigliosa esperienza lo hanno accompagnato, ...