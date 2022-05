Ultime Notizie – Propaganda Isis sul dark web, blitz in tutta Italia (Di sabato 28 maggio 2022) Propaganda per l’Isis sul dark web, perquisizioni e sequestri in diverse città Italiane da parte di Polizia di Stato e Carabinieri nell’ambito di un’operazione disposta dalla Procura di Roma per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Sono 29 le persone coinvolte nel blitz volto a prevenire la minaccia terroristica di matrice religiosa derivante dall’utilizzo del dark web. Le indagini sono iniziate oltre un anno fa in seguito alla segnalazione – acquisita dall’Antiterrorismo della Polizia di Stato e dal Ros attraverso il Federal Bureau Investigation statunitense – dell’esistenza di un sito di Propaganda dell’organizzazione terroristica Isis presente nel dark web cui potevano aver fatto accesso internauti presenti in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 28 maggio 2022)per l’sulweb, perquisizioni e sequestri in diverse cittàne da parte di Polizia di Stato e Carabinieri nell’ambito di un’operazione disposta dalla Procura di Roma per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Sono 29 le persone coinvolte nelvolto a prevenire la minaccia terroristica di matrice religiosa derivante dall’utilizzo delweb. Le indagini sono iniziate oltre un anno fa in seguito alla segnalazione – acquisita dall’Antiterrorismo della Polizia di Stato e dal Ros attraverso il Federal Bureau Investigation statunitense – dell’esistenza di un sito didell’organizzazione terroristicapresente nelweb cui potevano aver fatto accesso internauti presenti in ...

