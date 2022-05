Nessuna offerta concreta per Osimhen: potrebbe rimanere a Napoli (Di sabato 28 maggio 2022) Corriere dello Sport – . Victor Osimhen è tra i calciatori più corteggiati del Napoli. Tuttavia, i … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 28 maggio 2022) Corriere dello Sport – . Victorè tra i calciatori più corteggiati del. Tuttavia, i … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Frances01262499 : @JuventinismoS Ma lo capisci che la Juve non gli ha fatto nessuna offerta proprio perche aveva paura che Dybala acc… - Paolo_ADP10 : RT @Dybala__Fans: La Juventus voleva già vendere #Dybala mentre era in vacanza, ma Paulo ha voluto restare per la Juve e per i tifosi. Ora… - kohki_matsuda11 : RT @NicoSchira: Situazione Ivan #Perisic: il #Tottenham gli ha offerto biennale da €6M netti a stagione. #Inter biennale da €5M + bonus. Ne… - PHNCX : RT @NicoSchira: Situazione Ivan #Perisic: il #Tottenham gli ha offerto biennale da €6M netti a stagione. #Inter biennale da €5M + bonus. Ne… - Seby_Sarno_ : @DevilDollmusic Come dicevo oggi, per entrambi ci sono forti interessamenti ma nessuna offerta ufficiale per la que… -