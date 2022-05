LIVE Sollevamento pesi | Europei 2022 in DIRETTA | comincia la gara | fra poco in pedana Giulia Impreio

(Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNALE LA20:42 La spagnola effettua con successo il secondo tentativo a 72kg. 20:40 Gimenez, che ha alzato ancora il peso, sbaglia il primo tentativo a 72kg. 20:39 L’Israeliana Shapiro non sbaglia neanche a 70kg. Vedremo con che misura deciderà di affrontare il terzoper puntare ad una medaglia! 20:38 La spagnola Gimenez decide di entrare inmente a 71kg, ora il secondo tentativo di Shapiro a 70kg. 20:36 Olga Shapiro solleva con successo al primo tentativo 67kg. Misura interessante, che la porta in testa alla. 20:34 BULELIMINATA DALLA CORSA ALLE MEDAGLIE! Nguen sbaglia anche il terzo tentativo a 66kg, addio sogni di gloria per lei. 20:33 Nguen Nadezhda Mey non riesce neanche al secondo tentativo ad ...

Advertising

OA Sport

CAMPI FLEGREI, ANCORA UNA SCOSSA OGGI 20 MAGGIO Il fenomeno rientra nel bradisismo che negli ultimi mesi sta facendo registrare un aumento deldel suolo che ha superato la fase massima ..."La sola apparizione di questa idea fu come untettonico per tutto questo settore della matematica" ha raccontato Jared Weinstein , professore di matematica alla Boston University che ... LIVE Sollevamento pesi, Europei 2022 in DIRETTA: Giulia Imperio punta in alto nei -49 kg CLICCA QUI PER AGGIORNALE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'Europeo di Sollevamento Pesi di Tirana. Questa sera, a partire dalle ore 20, andrà in scena la ...Cominciano quest'oggi a Tirana, in Albania, i Campionati Europei di sollevamento pesi 2022, in programma fino a domenica 5 giugno. Prima giornata di gare in cui verranno assegnati due titoli continent ...