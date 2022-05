Leclerc in pole anche a Montecarlo: la prima fila è tutta per la Ferrari (Di sabato 28 maggio 2022) Charles Leclerc , su Ferrari, partirà in pole position nel Gp di Monaco, settima prova del mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1'11'376, il monegasco ha preceduto il compagno di squadra Carlos ... Leggi su leggo (Di sabato 28 maggio 2022) Charles, su, partirà inposition nel Gp di Monaco, settima prova del mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1'11'376, il monegasco ha preceduto il compagno di squadra Carlos ...

Advertising

SkySportF1 : ?? POLE POSITION PER CHAAAARLES LECLERC ???? Doppietta Ferrari in qualifica a Monte Carlo I risultati ?… - Eurosport_IT : FERRARI REGALE A MONACO ?????? 14esima pole di Leclerc, davanti con Sainz in prima fila! Verstappen solo 4° 'bloccato… - sportface2016 : +++PANDEMONIO ROSSO A #MONTECARLO: POLE DI #LECLERC, SECONDO #SAINZ. #VERSTAPPEN QUARTO+++ #MonacoGP - drewxrare : RT @berrageiz: #F1 #FUnoAT #MonacoGp???? Dopo la pole position, Charles saluta un piccolo tifoso all’interno del paddock #Ferrari #Leclerc… - tegolinoo : RT @MicheleMassa20: Avete ragione, Leclerc ha fatto la pole grazie alla bandiera rossa, perché se non si buttava fuori Perez, Charles al po… -