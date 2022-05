Isola dei Famosi: chi è stato eliminato definitivamente ieri sera 27 maggio 2022? Percentuali (Di sabato 28 maggio 2022) La puntata de L’Isola del Famosi 2022 si è conclusa con molti colpi scena, ma chi è il concorrente eliminato definitamente tra quelli al televoto flash di ieri sera 27 maggio? Scopriamo insieme cosa è successo. Leggi anche: Isola dei Famosi: chi è stato eliminato ieri sera tra Roger e Maria Laura? Percentuali Chi erano i concorrenti... Leggi su donnapop (Di sabato 28 maggio 2022) La puntata de L’delsi è conclusa con molti colpi scena, ma chi è il concorrentedefinitamente tra quelli al televoto flash di27? Scopriamo insieme cosa è successo. Leggi anche:dei: chi ètra Roger e Maria Laura?Chi erano i concorrenti...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - LJP_77 : Roger tutto solo per farlo rivalutare agli occhi degli italiani votanti, scommetto che pescherà coe se nn ci fosse… - DNA_YIHI : Fabrizia ha ottenuto il 56% dei voti, perchè è andata via lei??? #isola - bonotto_luisa : Ma veramente chi sono questi personaggi ma questa non dovrebbe essere l isola dei famosi? Chi sono Fabrizia e Genna… - luciarizzo11 : Popolo di twitter cosa succede? Salvo gennaro? Ci siamo persi dei numeri considerevoli con fabrizia in palapaaaaaaaa #isola -