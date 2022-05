Intrecci di mercato tra Fiorentina e Atalanta | pronto uno scambio!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 28 maggio 2022) Il calciosta entrando nel vivo e le squadre stanno lavorando per non farsi trovare impreparate. In particolare,sono intenzionate a fare uno scambio tra un attaccante e un portiere. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, si tratta di: Pierluigi Gollini e Christian Kouamé. Entrambi i giocatori hanno vissuto una stagione fuori dall’Italia in prestito: il portiere italiano al Tottenham in Premier League e l’attaccante ivoriano al Anderlecht nel campionato belga. Pierluigi Gollini TottenhamPer Gollini è stata un stagione complicata, non è quasi mai stato utilizzato e per questo tornerebbe volentieri in Italia per giocare e trovare continuità. Kouamé, invece, ha vissuto una stagione abbastanza positiva con 13 gol e 11 assist. I due giocatori torneranno, però, alle ...