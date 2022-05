Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Putin: «Pronti a ripresa dialogo e aperture sul grano, ma stop armi a Kiev». Zelensky: colloqui diretti, è lui che decide (Di sabato 28 maggio 2022) Guerra in Ucraina, le notizie del 28 maggio. L'esercito ucraino è in difficoltà: i russi hanno fatto significativi passi in avanti specialmente nel Donbass e per questo il... Leggi su ilmattino (Di sabato 28 maggio 2022)in, ledel 28 maggio. L'esercito ucraino è in difficoltà: i russi hanno fatto significativi passi in avanti specialmente nel Donbass e per questo il...

Advertising

CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - welikeduel : A #propagandalive questa sera un nuovo reportage sulla guerra in Ucraina di Francesca Mannocchi, nostra ospite in s… - GiovaQuez : Rovelli: 'Io so che in Ucraina c'è stata una guerra civile, i numeri dei morti prima dell'intervento della Russia e… - gianfrancodig15 : Sono tutti quanti nessuno escluso dei scappati da chissà dove. Devono andare a casa tutti quanti. - vivinbaro : RT @andreacantelmo8: #Cardini: '#Zelensky è un uomo costruito, funzionale agli USA, il più eroico dei guitti'. Lo storico Cardini ha scrit… -