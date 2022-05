Di Maria, l’uomo giusto per la Juventus? (Di sabato 28 maggio 2022) Terminata un’altra stagione, è tempo di calciomercato. A muoversi fin da subito è la Juventus che, oltre ad aver messo gli occhi sul ritorno di Pogba, punta ad Angel Di Maria, il quale ha salutato – commosso – il PSG. Il talento argentino, classe ’88, potrebbe essere l’uomo giusto per la Juventus? Di sicuro classe ed esperienza sono dalla sua parte, ma per i bianconeri non può rappresentare l’obiettivo principale per la fase offensiva. Occorre infatti cercare una seconda punta che possa affiancare Vlahovic, più una riserva “di lusso”. Con l’addio di Dybala e i saluti di Morata, che non sembra poter essere riscattato, la Vecchia Signora conterebbe soltanto sul ritorno dall’infortunio di Chiesa, su Kean e su Vlahovic, con l’incognita Kaio Jorge. Di Maria alla Juventus: ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 28 maggio 2022) Terminata un’altra stagione, è tempo di calciomercato. A muoversi fin da subito è lache, oltre ad aver messo gli occhi sul ritorno di Pogba, punta ad Angel Di, il quale ha salutato – commosso – il PSG. Il talento argentino, classe ’88, potrebbe essereper la? Di sicuro classe ed esperienza sono dalla sua parte, ma per i bianconeri non può rappresentare l’obiettivo principale per la fase offensiva. Occorre infatti cercare una seconda punta che possa affiancare Vlahovic, più una riserva “di lusso”. Con l’addio di Dybala e i saluti di Morata, che non sembra poter essere riscattato, la Vecchia Signora conterebbe soltanto sul ritorno dall’infortunio di Chiesa, su Kean e su Vlahovic, con l’incognita Kaio Jorge. Dialla: ...

