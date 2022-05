Così l’Egitto punta a diventare un centro di produzione dell’idrogeno verde (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag – l’Egitto vorrebbe diventare il più importante polo energetico del Mediterraneo e per questo non solo intende sfruttare i suoi immensi depositi di gas, ma punta anche a trasformarsi in un importante produttore di idrogeno verde, idrogeno prodotto usando fonti rinnovabili. A tale proposito il governo egiziano ha offerto diversi incentivi a tutti coloro che sono interessati a investire in questo settore. Una politica che sta dando importanti risultati, se consideriamo che sono stati firmati accordi per un valore di 10 miliardi di dollari per produrre idrogeno verde e i suoi derivati. Egitto, le compagnie interessate alla produzione di idrogeno verde Tra le compagnie interessate a investire in questo settore c’è la società norvegese Scatec, la quale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag –vorrebbeil più importante polo energetico del Mediterraneo e per questo non solo intende sfruttare i suoi immensi depositi di gas, maanche a trasformarsi in un importante produttore di idrogeno, idrogeno prodotto usando fonti rinnovabili. A tale proposito il governo egiziano ha offerto diversi incentivi a tutti coloro che sono interessati a investire in questo settore. Una politica che sta dando importanti risultati, se consideriamo che sono stati firmati accordi per un valore di 10 miliardi di dollari per produrre idrogenoe i suoi derivati. Egitto, le compagnie interessate alladi idrogenoTra le compagnie interessate a investire in questo settore c’è la società norvegese Scatec, la quale ...

Così l'Egitto punta a diventare un centro di produzione dell'idrogeno verde

Di Giuseppe De Santis - 28 Maggio