Ambiente | dal Forum del Rotary nuove idee per imprese | infrastrutture e servizi più green

Si svolgerà lunedì 30 maggio, a partire dalle 15, nella Sala Newton di Città della Scienza, il Forum dedicato al green e all'Ecosostenibilità organizzato dal Club Rotary del Distretto della Campania. Un'occasione di confronto sui temi della tutela ambientale e sullo sviluppo di imprese, infrastrutture e servizi in chiave ecologica. I Presidenti dei Distretti Rotary coinvolti presenteranno le proprie iniziative nel settore ambientale e, a seguire, alle ore 15,30 ci sarà la tavola rotonda "Gli obiettivi dell'Agenda 2030, le buone pratiche" con la partecipazione dell'assessore regionale alla Formazione, Lucia Fortini; l'assessore alla Salute e all'Ambiente del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada; il Coordinatore della Cattedra Unesco ...

