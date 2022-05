Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ci ripensa: ''Ida Platano è la persona giusta per me'' (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo le ultime feroci discussioni nello studio di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna a parlare di Ida Platano e stupisce tutti. Leggi su comingsoon (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo le ultime feroci discussioni nello studio ditorna a parlare di Idae stupisce tutti.

Advertising

matteosalvinimi : L’Aquila, con squadra Lega, a sostegno del candidato sindaco Biondi, donne e uomini pronti a prendersi cura della p… - meb : Lo #sport ha un potere enorme: rappresenta un esempio per tanti bambini e bambine. Per questo ha una responsabilità… - ale_dibattista : #OstinatieContrari podcast con personaggi in lotta per la giustizia, per la cultura, per la verità. Uomini e donne… - Amarenapx : One American Network denuncia che negli USA, tra marzo 2021 e marzo 2022, 769 atleti, uomini e donne, sono crollati… - a_saba78 : RT @vicesantivi: “Questa sfusa felicità che assale le facce al sole, i gomiti e le giacche -quante dolcezze sparse nel mercato, come son b… -