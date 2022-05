Sicurezza, Molteni: “Da lunedì 30 maggio taser a Salerno, Avellino e Benevento” (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDa lunedì 30 maggio, il taser sarà operativo anche a Salerno, Avellino e Benevento. “La pistola a impulsi elettrici sta progressivamente entrando nella dotazione effettiva di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza in tutta Italia, con un cronoprogramma che va avanti dallo scorso 14 marzo a cadenza settimanale. L’arma è destinata agli operatori di pubblica Sicurezza che si occupano di prevenzione e controllo del territorio, ossia a coloro che sono in prima linea, ogni giorno, per tutelare la Sicurezza dei cittadini”, spiega il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. “Questo strumento non letale, di difesa e di non violenza – prosegue -, sta confermando gli ottimi risultati già ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDa30, ilsarà operativo anche a. “La pistola a impulsi elettrici sta progressivamente entrando nella dotazione effettiva di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza in tutta Italia, con un cronoprogramma che va avanti dallo scorso 14 marzo a cadenza settimanale. L’arma è destinata agli operatori di pubblicache si occupano di prevenzione e controllo del territorio, ossia a coloro che sono in prima linea, ogni giorno, per tutelare ladei cittadini”, spiega il Sottosegretario all’Interno Nicola. “Questo strumento non letale, di difesa e di non violenza – prosegue -, sta confermando gli ottimi risultati già ...

Advertising

AnsaLiguria : Sicurezza: Molteni, taser per forze di polizia a Savona. Sarà in uso dal 30 maggio #ANSA - lifestyleblogit : Molteni: 'Federpol ha un ruolo importante e strategico per la sicurezza' - - zazoomblog : Molteni: Federpol ha un ruolo importante e strategico per la sicurezza - #Molteni: #Federpol #ruolo #importante - TV7Benevento : Molteni: 'Federpol ha un ruolo importante e strategico per la sicurezza' - - LocalPage3 : Molteni: 'Federpol ha un ruolo importante e strategico per la sicurezza' -