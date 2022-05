Salvini pronto a volare in Russia: vuole la pace e lo stop alla guerra (Di venerdì 27 maggio 2022) Matteo Salvini potrebbe andare a Mosca nei prossimi giorni per una missione volta a facilitare i negoziati e la pace. È quanto filtra da fonti della Legga, sottolineando che nessun viaggio è stato ancora organizzato. Nel pomeriggio una nota del Carroccio ha ribadito l'impegno del segretario per arrivare a un tavolo per la pace nella guerra tra Russia ed Ucraina: «Anche la Lega, e io personalmente, insistiamo e insisteremo per far tornare le parti in conflitto al tavolo dei negoziati e per un cessate il fuoco, per evitare che la guerra faccia altri morti, prosegua o peggio ancora si estenda». Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Matteopotrebbe andare a Mosca nei prossimi giorni per una missione volta a facilitare i negoziati e la. È quanto filtra da fonti della Legga, sottolineando che nessun viaggio è stato ancora organizzato. Nel pomeriggio una nota del Carroccio ha ribadito l'impegno del segretario per arrivare a un tavolo per lanellatraed Ucraina: «Anche la Lega, e io personalmente, insistiamo e insisteremo per far tornare le parti in conflitto al tavolo dei negoziati e per un cessate il fuoco, per evitare che lafaccia altri morti, prosegua o peggio ancora si estenda».

