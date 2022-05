Roma | amichevole contro il Tottenham in Israele

(Di venerdì 27 maggio 2022) Ufficiale il primo impegno della stagione dellanel prossimo precampionato. La squadra di José Mourinho volerà alla volta di Haifa per giocareilnella I-Tech Cup. La partita, che si terrà al Sammy Ofer Stadium, è in programma il 30 luglio. L’orario del calcio d’inizio sarà annunciato prossimamente. “La sfida con ilsarà una tappa importante nel percorso di preparazione alla nuova stagione”, ha affermato il General Manager dell’area sportiva dell’AS, Tiago Pinto. “Giocare a Haifa, in, rappresenterà inoltre un’esperienza di grande interesse per tutti noi e siamo impazienti di viverla”. Quella di luglio sarà la quarta gara estivagli Spurs, dopo quelle del 2008, 2017 e 2018, fa sapere il club giallorosso. La I-Tech ...

Tramite una nota sul proprio sito ufficiale, il Tottenham ha comunicato che il prossimo 30 luglio al Sammy Ofer Stadium di Haifa (Israele) affronterà la Roma in una amichevole estiva. Le due squadre si affronteranno in pre season per la quarta volta, ma a legarle, ci sono anche intrecci in panchina. Antonio Conte, manager degli Spurs, è stato ...