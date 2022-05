Pozzuoli, 5 giorni di chiusura per un bar ritrovo di persone con precedenti penali (Di venerdì 27 maggio 2022) Pozzuoli: Il bar era frequentato da persone con precedenti per associazione mafiosa. Inoltre era attivo per il contrabbando e vendita di tabacchi. Il Questore di Napoli, su proposta della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli, ha disposto la sospensione per 5 giorni dell’attività di esercizio nei confronti di un bar/pizzeria in via Lucio Calpurnio a Pozzuoli. I Leggi su 2anews (Di venerdì 27 maggio 2022): Il bar era frequentato daconper associazione mafiosa. Inoltre era attivo per il contrabbando e vendita di tabacchi. Il Questore di Napoli, su proposta della Compagnia Carabinieri di, ha disposto la sospensione per 5dell’attività di esercizio nei confronti di un bar/pizzeria in via Lucio Calpurnio a. I

