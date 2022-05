LIVE Giro d’Italia 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | a breve il via

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO 11.53 I corridori al momento sono ovviamente nel villaggio di partenza, al foglio firme. 11.50 La partenza della frazione odierna è prevista alle 12.25. 11.47 Attesissima la sfida tra la Maglia Rosa Richard Carapaz, Jai Hindley e Mikel Landa. 11.45 Trae domani non ci si potrà nascondere: i tre rivali per la lotta per il titolo dovranno darsi battaglia. 11.42 Siamo entrati nel gran finale, inizia il week-end decisivo, che assegnerà il Trofeo Senza Fine. 11.40 Buongiorno e benvenuti alladella diciannovesimadel. PERCORSO, FAVORITI E ...